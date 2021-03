العراق يطلق حملة تلقيح في المنازل

تنطلق الأحد المقبل فرق وزارة الصحة والبيئة العراقية حملة تلقيح للمواطنين ضد فيروس «كورونا» في منازلهم، فيما تواصل البلاد تسجيل ارتفاع في الوفيات والإصابات و«تصاعد الوضع الوبائي بشكل خطير».

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الخميس حول حملة تلقيح المواطنين إن «الوزارة وجهت بتوزيع لقاح (كورونا) على جميع المحافظات فور وصوله»، مبيناً أن «الأحد المقبل ستنطلق فرق الصحة لتلقيح المواطنين في المنازل».

وأوضح أن «اجتماعاً عقد مع المديرين العامين في الوزارة لبحث آلية التعامل مع الجرعات، فضلاً عن وجود الفرق داخل الوزارات والمؤسسات من أجل شمول أكبر عدد من المواطنين باللقاح».

من جانب آخر، أشار التميمي إلى «حرص الحكومة على إنجاز المشاريع الصحية المتلكئة في بغداد والمحافظات»، لافتاً إلى أن «أكثر من 22 مشروعاً في بغداد تمَّت مناقشة نسب إنجازها مع محافظ بغداد، خاصة أن بعضها يحتاج إلى تدخل الوزارة من الناحية الفنية والأجهزة الطبية».

وأضاف: «هناك مشاريع حيوية ستدخل الخدمة منها مستشفى الشهيد ضاري 350 سريراً، تم تأهيلها من المحافظة وتخصيص الأموال من الوزارة لغرض دعمها وافتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن مستشفى المعامل ستدخل في شهر تشرين الخدمة بواقع 150 سريراً هذه المستشفيات تحتاج إلى خدمات خارجية منها المجاري والطرق وهي من مشاريع وزارة الصحة».

وأضاف أن «مشاريع تابعة للمحافظة نفذت في الشعب والفضيلية والحرية، علاوة على توسعة مستشفى النعمان»، مبيناً أن «المناقشات مع محافظ بغداد تضمنت أيضاً معالجة النفايات ودعم المحافظة لدوائر الصحة وإنشاء معامل الأكسجين على جانبي الكرخ والرصافة وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين المحافظة والوزارة بهذا الشأن».

وكانت وزارة الصحة والبيئة وجهت أول من أمس (الأربعاء)، تحذيراً عاجلاً للمواطنين بشأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات المسجلة اليوم (الأربعاء) هو أعلى معدل تم تسجيله منذ بدء الجائحة بالعراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها «بذلت مع الجهات الساندة جهوداً كبيرة طيلة الفترة الماضية لكن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير». وأفاد بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفاً و95 حالة في أرجاء البلاد.

وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 6051 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 809 آلاف و92. مشيراً إلى شفاء 4185 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 727 ألفاً و471 حالة.

