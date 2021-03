البرلمان العراقي مطالب بإقالة الحكومة في حال لم يُخفض سعر الصرف

أكد أحد النواب في تحالف الفتح العراقي بأنه على البرلمان التحرك في قضية تخفيض سعر الصرف الذي كانت قد فرضته الحكومة في وقت سابق .

حيث صرح النائب مختار الموسوي : “بأن تصريحات المتحدث باسم الحكومة بشأن عدم الزام الحكومة بقرارات البرلمان العراقي في حال صوت على قرار خفض أسعار الصرف ستدفعه للتصويت على اقالة الحكومة”.

و أوضح لقناة المعلومة أن ” مجلس النواب لابد ان يثبت موقف له في هذه المرحلة من خلال تهديد الحكومة بالإقالة في حال عدم تراجعها عن قرارها غير المدروس بشأن إعادة أسعار الصرف الى سابق عهدها او تسعيرة جديدة تكون مناسبة”.

كما شدد الموسوي على أنه ” يوجد مشروع لاستدعاء الحكومة الى البرلمان ومساءلتها في حال عدم موافقتها على قرارات البرلمان حول الموازنة وأسعار الصرف”.

و يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد عومت الدينار في وقت سابق ، في محاولة منها لضبط تداولات السوق السوداء ، و على هذا وصل سعر الصرف إلى 1461 دينار مقابل الدولار الواحد.

قانون الموازنة المالية جاهز للتصويت

أفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، يوم السبت الفائت ، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.

وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .

حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .

و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .

و أضاف السورجي أنه تم ” طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها ” .

كما أكد على أن القوى السياسية و الاقتصادية في العراق و كردستان على موعد مع اتفاق مرتقب في الأيام القليلة القادمة ، في حال لم تستجد أي مشاكل .

