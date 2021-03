سعر صرف الدولار في السوق الموازي اليوم الجمعة

استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء في تعاملات اليوم الجمعة.

هذا وقد استقر سعر صرف الدولار عند 382 جنيهاً وهو ذات السعر الذي تم التعامل به أمس الخميس، وفقاً لحديث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).

واستثني السعر الجمركي من نظام جديد أعلنه البنك المركزي في 21 فبراير يهدف إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء لمساعدة السودان على تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونيل إعفاء من الديون، فيما كان قد حدد في وقت سابق سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 55 للدولار.

وكان التعديل، الذي طلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، متوقعا في أواخر العام الماضي لكنه تأجل بعدما فاقم شح في السلع الأساسية وتسارع وتيرة التضخم.

وقالت هيئة الجمارك إن الدولار الجمركي قد يلغى بالكامل تدريجيا لأن الجنيه يشهد الآن “استقرارا واضحا مقابل العملات الأجنبية” ومن المتوقع أن يرتفع.

وأضافت: “هذا التعافي للجنيه هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة”.

وفي سياق آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع البنك الدولي الجهود المشتركة لإعادة ارتباط السودان رسميًا بمجموعة البنك الدولي.

والخميس، التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، المدير القطري للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، في حضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وقال المدير القطري للبنك الدولي، عثمان ديون المدير، إنه قدم تنويرًا لرئيس مجلس السيادة عن آخر التطورات في مسار التعاون المشترك بين حكومة السودان ومجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى أن اللقاء بحث الجهود التي يبذلها البنك حاليًا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.

كما وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

