جازان السعودية .. استهداف حوثي جديد و المملكة تستنكر

أكدت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أنها تعرضت صباح اليوم الجمعة لاستهداف صاروخي من قبل القوات الحوثية أصاب محطة جازان .

حيث نشرت الوزارة بياناً قالت فيه : “الاعتداء الحوثي على محطة جازان، هو عمل تخريبي وجبان، ويستهدف الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية“.

و أكدت الوزارة ، وفقاً لروسيا اليوم ، أنه لا يمكن للملكة السكوت عن هذا العدوان ، إذ أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية منشآت تصدير النفط .

هذا و كان قد صرح أحد المسؤولين في وزارة النفط بما يلي : ” تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء اليوم، لاعتداء تخريبي بمقذوف أطلقه الحوثيون، ونتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح”.

و من جانبه أعلن العميد يحيى سريع ، الناطق باسم ” الحوثيين” “أنه ” تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بست طائرات مسيرة، مؤكدا أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

و تستمر معارك الكر و الفر بين الحوثيين و قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ، إذ أعلن التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية، يوم أمس الخميس، عن اعتراض مسيرات حوثية أطلقها أنصار الله باتجاه المملكة العربية السعودية.

وكان قد رصد التحالف العربي اليوم، نشاط حوثي معاد، من خلال إطلاق طائرات مسيرة (دون طيار) ومفخخة باتجاه السعودية مصدرها مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، بحسب الخلاصة.

وشدد التحالف على أنه تمكن من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأيضاً أفاد التحالف بأنه اعترض ودمَّر مسيرة مفخخة خامسة تم إطلاقها من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يأتي ذلك في ظل تواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في جبهة مقبنة، وبالتزامن مع إعلان الجيش اليمني عن مقتل 36 حوثي غرب المحافظة

وفي بيان مقتضب للمركز الإعلامي لمحور تعز، أكد المركز أن العشرات من مسلحي مليشيات أنصار الله سقطوا بين قتيل وجريح في المعارك الدائرة في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز.

كما أشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الوطني، من إحباط هجوم مسلح لمليشيا الحوثي في جبل العودين والمطاحن والطوير الأعلى، في محاولة فاشلة لاستعادة ما خسرته من مواقع حساسة.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من أسر عدد من عناصر جماعة أنصار الله كما صادرت مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزتهم.

