شهدت الليرة السورية في اليومين الأخيرين تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي ، حيث وصل سعر الصرف إلى 3920 ليرة مقابل الدولار الأميركي .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 4616 مقابل اليورو ، و 1046 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 12993 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 1067 ، بينما سجل الجنيه المصري 250 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 494 ليرة سورية .

هذا و سجلت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً حيث وصل سعر الغرام عيار 18 قـ إلى 163297 ليرة ، في حين سجل عيار 21 قـ سعر 190400 .

و في هذه الأثناء بقي سعر الدولار مقابل الليرة السورية على سعر 1265 في المصرف المركزي السوري، لكن الأخير أعلن تعديل السعر بالنسبة للمنظمات الدولية العاملة في البلد .

حيث قال مصرف سوريا في بيان صحفي له “ لم يتم إدخال أي تعديلات على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بتحويلات المنظمات الدولية فقط”، وفقًا لما نقله موقع (العين الإخبارية).

إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بالصعود بعد حالة هبوط استمرت خلال اليومين الماضين وبلغ سعر الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4450 ليرة سورية، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.

وبلغت أسعار التصرف في محافظة حلب حوالي 4385 ليرة سورية للدولار الأمريكي.

وشهدت أسواق الذهب في سوريا اليوم انخفاضا كبيرًا، وقالت نشرات صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في العاصمة دمشق إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 15 ألف ليرة سورية ليسجل بيع الجرام 200 ألف ليرة سورية.

وشهدت الأسواق السورية منذ بداية الشهر الجاري صعوداً كبيراً في سعر الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 4600 ليرة للدولار الأمريكي، مع ارتفاع حاد في سعر السلع.

وخسرت الليرة السورية قيمتها أكثر من 85 ضعفاً منذ مارس 2011، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي وقتها حوالي 50 ليرة سورية.

وتعاني الأسر السورية من تدهور اقتصادي، حيث يبلغ المعدل الوسطي الشهري لرواتب موظفي الحكومة السورية حوالي 80 ألف ليرة سورية ، أي ما يعادل تقريباً 20 دولاراً أمريكيًا.

The post الدولار الأميركي .. افتتاح التداولات في سوريا على انخفاض appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ