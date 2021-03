الاقتصادية النيابية : وزارات الحكومة العراقية تسيء استخدام ورقة الاستثمار

أوضحت اللجنة الاقتصادية النيابية في تصريح لأحد أعضائها أن الحكومة العراقية تعاني من ضعف في التعامل مع ملف الاستثمارات .

حيث قال عدي الشعلان عضو الاقتصادية النيابية “الاستثمار احدى أدوات تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة خاصة في العراق لكن وفق خطط مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار الاستفادة القصوى من العمال وتدريبهم بعد إحالة معاملهم للاستثمار”.

و أوضح في تصريحه للمعلومة أن “بعض المصانع التي تم احالتها للاستثمار وتم الاستغناء عن الالاف من موظفيها ما دفع وزارتهم لنقلهم الى مؤسسات وتشكيلات أخرى” .

و أشار إلى أن ” هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى خلل كبير تمثل في ترهل حكومي بسبب الاعداد الكبيرة للموظفين دون أي عمل حقيقي”.

و شدد الشعلان أن “الاستثمار الحقيقي هو في تنمية القدرات البشرية وادامة الإنتاج وتوفر فرص عمل لافتا الى ان المستثمر اذا تحكم بعدد الموظفين ما جدوى من إحالة المصانع والمعامل للاستثمار”.

الصباح العراقية : قانون الموازنة المالية جاهز للتصويت

أفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.

وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.

أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .

حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .

و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .

و أضاف السورجي أنه تم ” طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها ” .

كما أكد على أن القوى السياسية و الاقتصادية في العراق و كردستان على موعد مع اتفاق مرتقب في الأيام القليلة القادمة ، في حال لم تستجد أي مشاكل .

و في وقت سابق ، أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .

