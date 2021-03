الصليب الأحمر : سنعمل من أجل تخفيف العقوبات على سوريا

أكدت منظمة الصليب الأحمر الدولي أنها ستكرس كافة جهودها في سبيل قيام الدول الغربية برفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية .

حيث قال بيتر ماريرو رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية أن ” اللجنة ستطالب برفع الحصار الغربي والأمريكي الجائر عن سوريا، وتأمين المساعدات الطبية والاقتصادية بصفة مستعجلة”، وفقاً لأخبار الوطن .

إضافة إلى ” تحييد مصادر المياه والطاقة والمدارس عن الصراعات العسكرية ” ، موضحاً ان المنظمة ستتمكن في وقت قريب من زيادة المساعدات التي تصل إلى السوريين .

و أوضح ماريرو أن “زيارته مع أعضاء في المنظمة إلى سوريا بشكل عام، وإلى منطقة الجزيرة السورية بشكل خاص، جاءت للاطلاع على الواقع الإنساني عن كثب ” .

حيث أشار في كلمة له خلال لقائه محافظ الحسكة السورية ومسؤولين حكوميين سوريين ، إلى أن الصليب الأحمر سيدافع عن حقوق الشعب السوري في مؤتمر بروكسل المنعقد الأسبوع القادم .

هذا و كانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن أكثر من 20 دولة حول العالم من ضمنها سوريا ولبنان واليمن تواجه نقصاً حاداً في الغذاء وبحاجة لتوفير مساعدات عاجلة واسعة النطاق.

حيث جاء في بيان الأمم المتحدة الذي نقلته وكالة المعلومة أن “معظم البلدان التي تواجه هذه المشكلة تقع في إفريقيا، لكن النقص الحاد في الغذاء يهدد أيضا الكثير من بلدان آسيا والشرق الأوسط (سوريا ولبنان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هايتي)” .

كما أضاف البيان أن ” اليوم هنالك 34 مليون شخص أجبروا على العيش في مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي على بعد خطوة واحدة من الجوع المطلق”.

ومن جهته قال مدير برنامج الأغذية العالمي ،ديفيد بيزلي، أن ” كارثة تحدث أمام أعيننا. نتيجة للصراع والصدمات المناخية ووباء كورونا يطرق الجوع أبواب ملايين العائلات، وهناك حاجة إلى 5.5 مليار دولار من الجهات المانحة لتنفيذ إجراءات الإغاثة الطارئة” .

وكان قد أعلن في وقت سابق منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن حوالي 60 بالمئة من السوريين لا يحصلون على الغذاء بشكل منتظم.

حيث قال لوكوك في تصريح نقله موقع روسيا اليوم إن “12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن ،وحوالي 4.5 ملايين شخص إضافي انضموا إلى السوريين غير القادرين على الحصول على الغذاء بانتظام، خلال العام الماضي”.

