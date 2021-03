هرم خوفو .. القاهرة تكشف حقيقة هبوط الأرض في محيط الهرم

أكد مجلس الوزراء المصري أن ما يتم تداوله من صور و أخبار حول حصول هبوط أرضي في محيط تلة هرم خوفو ، عارٍ عن الصحة .

حيث نشر مجس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بياناً يكذب فيه الأخبار الأخيرة ، و يطالب فيه المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء الإشاعات .

و جاء في نص البيان : ” أن وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار”.

و أن ” الصور المتداولة مزيفة، مُوضحةً أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وأن كل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها “.

كما شدد المجلس ” على عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور ” .

الحكومة المصرية تحدد موعد الموكب الذهبي

أوضحت بعض المعلومات أن وزارة السياحة و الآثار المصرية قد حددت موعد الموكب الذهبي الذي سيتم فيه نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

حيث حددت الوزارة 3 أبريل / نيسان القادم موعداً لانطلاق الموكب الذهبي من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط .

و كان وزير الآثار المصري خالد العناني قد أعلن الخبر عبر سحابه الرسمي على تويتر ، إذ قال ” انتظروا حدث عالمي فريد يليق بعظمة الأجداد: الموكب الذهبي الذي ليس له مثيل. العالم يترقب السبت ٣ ابريل ٢٠٢١ ” .

هذا و سيضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث.

إضافة إلى الملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

