ليبيا.. تُسجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أنه سجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن عن تسجيله 11 حالة وفاة، و1064 حالة شفاء، بحسب “أخبار ليبيا 24”.

هذا وقد ارتفع إجمالي عدد الإصابات في ليبيا إلى 156116 منها 143697 حالة متعافية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2602 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية، في وقت سابق، عن تشديد الإجراءات الخاصة بالليبيين القادمين إلى تونس، بسبب كورونا.

وجاء قرار تونس بعد أن أعلنت ليبيا ظهور حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس في ليبيا، بحسب “بوابة الوسط”.

هذا وقد قال أحد المسؤولين التونسيين “ستتم مراقبة الوافدين، عبر المعبر بمعتمدية بن قردان في الولاية، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج”.

وفي السياق سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأسبوع الماضي، 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية المتحورة، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وأصدر المركز في ليبيا بيان قال فيه إن “فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن”.

وأكمل أنه “تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال”.

واضاف أن “اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الجدير بالذكرأن ليبيا تشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، قد شددت على أن الالتزام بقواعد الصحة من غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واستعمال المعقمات سيقطع شوطاً طويلاً في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

داعية المواطنين جميع السكان والمواطنين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والتعقيم منعاً من أي تفشي محتمل للفيروس المستجد كوفيد-19.

The post ليبيا.. تُسجل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ