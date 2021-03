تمكن منتخب انجلترا من اكتساح نظيره منتخب سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم .

شهد الشوط الأول من المباراة تقدم منتخب انجلترا بثلاثة أهداف حيث جاء الهدف الأول عند الدقيقة 14 بقدم جيمس وارد براوس ، ليضيف الثاني كالفيرت ليوين بالدقيقة 21 ، لحمل الهدف الثالث توقيع رحيم ستيرلنغ بالدقيقة 31 من عمر اللقاء .

وخلال الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 53 عاود كالفيرت ليوين من تسجيل هدفه الثاني في المباراة والهدف الرابه لمنتخبه ، قبل أن يختتم أولي واتكينز سلسلة الأهداف لمنتخب الأسود الثلاثة بالدقيقة 83 ، وفقاً لموقع سبورت الوطن .

وفي السياق كان قد تمكن المنتخب البلجيكي من التغلب على منتخب ويلز بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

تقدم المنتخب الويلزي عند الدقيقة ال11 بهدف حمل توقيع هاري ويلسون ، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل لمنتخبه عند الدقيقة 22 ، وبعد 6 دقائق من هدف دي بروين جاء الهدف الثاني لمنتخب البلجيكي عن طريق ثورجان هازارد ، ليختتم بعدها روميلو لوكاكو التسجيل بهدف عند الدقيقة 73 ،بحسب موقع بطولات .

ومن جهة أخرى كشف تقرير إسباني، اليوم ، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الميرنجي لفترة بسبب الإصابة، قبل العودة أمام إلتشي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن الملاعب.

وتلقى هازارد، نصيحة من المنتخب البلجيكي بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

The post انجلترا تسقط سان مارينو بخماسية في تصفيات كأس العالم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ