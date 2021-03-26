ألمانيا تتألق وتتخطى ايسلندا بثلاثية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

بدأ منتخب ألمانيا تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم بفوزه على ضيفه منتخب أيسلندا بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة العاشرة .

افتتح التسجيل مبكراً للمنتخب الألماني نجم بايرن ميونخ ليون جوريتسكا في الدقيقة الثالثة ، ليأتي الهدف الثاني للمانشافت بعد أربعة دقائق عن طريق كاي هافيرتز ، وعند الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني جاء الهدف الثالث عن طريق إلكاي جاندوجان .

ويشار إلى أن منتخب ألمانيا يتواجد ضمن المجموعة العاشرة بجانب منتخبات،رومانيا ، وأيسلندا ، ومقدونيا ، وأرمينيا ،ليشتنشتاين ، وفقاً لما ذكرت وكالة الأناضول .

وفي التصفيات ذاتها تمكن منتخب انجلترا من اكتساح نظيره منتخب سان مارينو بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم .

شهد الشوط الأول من المباراة تقدم منتخب انجلترا بثلاثة أهداف حيث جاء الهدف الأول عند الدقيقة 14 بقدم جيمس وارد براوس ، ليضيف الثاني كالفيرت ليوين بالدقيقة 21 ، لحمل الهدف الثالث توقيع رحيم ستيرلنغ بالدقيقة 31 من عمر اللقاء .

وخلال الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 53 عاود كالفيرت ليوين من تسجيل هدفه الثاني في المباراة والهدف الرابه لمنتخبه ، قبل أن يختتم أولي واتكينز سلسلة الأهداف لمنتخب الأسود الثلاثة بالدقيقة 83 ، وفقاً لموقع سبورت الوطن .

وفي السياق كان قد تمكن المنتخب البلجيكي من التغلب على منتخب ويلز بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

تقدم المنتخب الويلزي عند الدقيقة ال11 بهدف حمل توقيع هاري ويلسون ، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل لمنتخبه عند الدقيقة 22 ، وبعد 6 دقائق من هدف دي بروين جاء الهدف الثاني لمنتخب البلجيكي عن طريق ثورجان هازارد ، ليختتم بعدها روميلو لوكاكو التسجيل بهدف عند الدقيقة 73 ،بحسب موقع بطولات .

ومن جهة أخرى كشف تقرير إسباني، اليوم ، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الميرنجي لفترة بسبب الإصابة، قبل العودة أمام إلتشي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن الملاعب.

وتلقى هازارد، نصيحة من المنتخب البلجيكي بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

The post ألمانيا تتألق وتتخطى ايسلندا بثلاثية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم appeared first on Souk Ukkaz News.

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