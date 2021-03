حادثة قطاري سوهاج: النيابة العامة تطلب عدم إصدار تصريحات بشأنها

طلبت النيابة العامة المصرية، اليوم، من كافة الجهات عدم إصدار أية تصريحات أو بيانات حول أسباب وقوع حادثة قطاري سوهاج، لحين ظهور نتائج تحقيقات النيابة العامة.

وكان قد أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالبدء بالتحقيقات العاجلة في حادثة قطاري سوهاج التي وقعت بالقرب من مركز طهطا ظهر اليوم، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وكلَّف المنشاوي اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم التقارير للنيابة العامة المصرية على وجه السرعة لكشف فيما إذا كان ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية تسببت في وقوع الحادثة،بحسب المصري اليوم.

فيما قالت هيئة السكة الحديدة في بيانها الذي أصدرته اليوم عقب الحادثة، حول تفاصيل حادثة قطاري سوهاج أنه “أثناء سير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين وعليه توقف القطار وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وبعد حادثة قطاري سوهاج تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتشكلت لجنة فنية لكشف أسباب وقوع الحادثة.

وبدورها كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه”فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .

كما أضاف أن ”وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم“ .

وأشار إلى أن ” الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين” .

