سوريا.. مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار لغم وسط البلاد

قُتل شخصين وأُصيب آخر، بسبب انفجار لغم أرضي شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص وسط سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت وكالة (سانا)، “استشهد مدنيان وأصيب آخر بجروح مساء أمس، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي على طريق قرية روض الوحش على بعد نحو 8 كم شمال منطقة السخنة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي”.

ونقلت الوكالة، عن الدكتور وليد عودة، عن مدير الهيئة العامة في مشفى تدمر الوطني، قوله: إن “لغماً أرضياً انفجر بسيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص أدى إلى استشهاد شخصين في العقد الخامس من عمرهما أحدهما حارس على أحد آبار المياه التابع للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية في المنطقة وإصابة مواطن آخر بجروح وكسور في الحوض”.

وأضاف العودة، إنه “تم إسعاف المصاب إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت له الإسعافات اللازمة”.

وعلى صعيد متصل، أُصيب طفل في محافظة درعا جنوب سوريا، في العاشر من شهر مارس/ آذار الجاري، بجروح طفيفة، فيما لقي 25 رأساً من الماشية حتفهم، وذلك بسبب انفجار لغم أرضي بهم أثناء رعيه بالمواشي.

وبحسب ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران”، نقلاً عن مصدر محلي: فإن لغماً أرضياً انفجر في محيط الكتيبةالمهجورة بين بلدتي الغارية الغربية والنعيمة في الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أسفر عنه إصابة طفل بجروح خفيفة وقتل 25 رأس من المواشي بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام السوري عندما كان يرعى بالأغنام، على حد قولهم.

يذكر أن مخلفات الحرب في سوريا ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في العديد من المحافظات السورية وبخاصة في مناطق الأرياف.

وأسفرت الحرب السورية عن زرع ألغام في مناطق متفرقة من البلاد راح ضحيتها العديد من الأبرياء وتحاول فرق نزع الألغام والشرطة السورية تمشيط كافة المناطق لإزالة تلك الألغام وحماية الشعب من الانفجارت.

وذكرت تقارير عديدة، أن الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية عملت خلال فترة سيطرتها على بعض المناطق في سوريا، على زرع الغام وعبوات ناسفة قبل خروجها منها.

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