السودان.. إصابة وكيل وزارة الثقافة والإعلام وحرمه بكورونا

كشفت وزارة الثقافة والإعلام في السودان، عن إصابة وكيل الوزارة، رشيد سعيد وحرمه بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الثقافة والإعلام، بحسب تعميم صحفي، أن حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للبروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، وفقاً لصحيفة “اليوم التالي”.

الجدير بالذكر أن تراكمي الإصابات بكورونا في السودان وصل إلى 29661 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 23990 شخصاً.

في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2028 حالة وفاة، منذ بدء الجائحة شهر مارس من العام الماضي.

وفي سياق متصل، كشف حزب الامة القومي عن إصابة رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة، ونائبه صديق محمد إسماعيل بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت لفضل الله برمة، ونائبه صديق محمد، أوضحت إصابتهما بفيروس كورونا، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد طمئن الأمة جماهير الحزب والرأي العام، بأن حالة المصابين مستقرة، فضلاً عن خضوعهما للبرتكول العلاجي تحت إشراف طبي.

وأشار البيان إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبي، بغرض الإطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم.

ومن جانبه أكد وزير الصحة السوداني، د.عمر النجيب، حدوث زيادة وصفها بـ”المضطردة” في إصابات ووفيات كورونا بولايتي الخرطوم والجزيرة.

هذا وقد أصدررت الطوارئ الصحية قرارات جديدة تمثلت في فرض “لبس الكمامة، التعقيم، والتباعد الاجتماعي” في مؤسسات الدولة والمواصلات العامة، المدارس، وأماكن التجمعات”، بحسب “الراكوبة نيوز”.

كما أوصت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتفعيل القوانين لانفاذ تلك القرارات التي صدر للحد من انتشار كورونا.

وبدوره أوضح وزير الصحة أن الوضع في الخرطوم يدعو للقلق، خاصة أطفال المدارس والمعلمين.

حيث ذكر النجيب “مايزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الامكانيات لاستقبال حالات الاصابة بالوباء”.

لا سيما عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى على حد قوله.

هذا تم تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة لتضم الكوادر الصحية وكبار السن من المواطنين من عمر 60 إلى أعلى بجانب ذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية.

يذكر أن نفت ولاية الخرطوم قد نفت إصدارها أي قرارات أو توجيه جديد بشأن الإجراءات الاحترازية الإضافية بعد تزايد الإصابات بجائحة كورونا حتى الآن.

