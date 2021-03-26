قطر .. قرارات فرض قيود جديدة بسبب كورونا

أعلن مجلس الوزراء في قطر مساء اليوم الجمعة، تفعيل مجموعة قرارات تفرض قيود جديدة لحد انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

ونقلاً عن مصادر صحفية قطرية فقد أكد مجلس وزراء قطر على أن الإجراءات الجديدة ستدخل قطر في المرحلة الثالثة من إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ومن بين القرارات، منع دخول الأطفال دون 12 عام إلى بعض الأماكن وخصوصاً المجمعات التجارية، وسيتم خفض القدرة الإستيعابية لها ، كما سيتم إغلاق الساحات المشتركة داخل المجمعات التجارية، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي الشأن القطري، أعربت كل من قطر والبحرين، دعمهم للمبادرة السعودية لوقف أطلاق النار وإنهاء النزاع الدائر في اليمن وذلك بإشراف الأمم المتحدة.

وفي هذا الشأن أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه: “بعد إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة مبادرتها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، فإن دولة قطر تعلن ترحيبها بكافة المبادرات والجهود الهادفة لإنهاء الحرب في الجمهورية اليمنية ووضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق”.

وتابعت: “تعرب وزارة الخارجية بدولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون المسار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية هما المسار الذي يلتف حوله كافة الفاعلين في المشهد اليمني والمجتمع الدولي ككل من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار”.

وختمت بالقول: “أخيرا تجدد وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216

من جانبها أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها عن تطلعها بأن تلقى هذه المبادرة “تأييدا وترحيبا من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي”.

وأكدت اعتزاز البحرين وتقديرها “للدور الأساسي الذي تقوم به السعودية الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

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