وحدات حماية المرأة تُصدر بيانا بشأن الحكم التركي على مقاتلة كردية

أصدرت القيادة العامة في وحدات حماية المرأة YPJ، الجمعة، بياناً بخصوص حكم محكمة تركية بحق مقاتلتها جيجك كوباني بالسجن مدى الحياة.

وعدَّ بيان وحدات حماية المرأة أن الحكم فيه “انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة ارتكبته تركيا”، بحسب نورث برس.

إذ قررت محكمة تركية، الثلاثاء الماضي، الحكم بالسجن “مدى الحياة” على دوزكين تمو المتطوعة السابقة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة باسم “جيجك كوباني.”

وأوضح بيان وحدات حماية المرأة أن “مقاتلتها نُقلت بشكل غير قانوني وحُكمت دون أن ترتكب أي مخالفة أو جرم على أراضي الدولة التركية أو بحق أحد مواطنيها، أو إلحاق أي ضرر بممتلكاتها.”

إذ تم نقل “تمو” إلى الأراضي التركية، بعد أن تم اعتقالها في 21 أكتوبر 2019 بعد هجوم فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا على مدينتي تل أبيض وسري كانيه شمال شرقي سوريا.

ونوَّه بيان وحدات حماية المرأة إلى أن “الأسر تم خلال نزاع مسلح دولي، ما يمنحها الحق في الاستفادة من كافة القوانين والأعراف الدولية المقرّ بها بحق أسرى الحرب، فهي تعتبر محمية أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني”، مُطالبةً بمعاملتها “وفق هذا الأساس.”

وفي سياق متصل، تواصل قوات سوريا الديمقراطية، اعتقال القاصرات وسوقهن لمعسكراتها، كما اختطفت العشرات من الأطفال لاسيما الإناث، بهدف نقلهن لمعسكرات التجنيد الإجباري في صفوف قسد االانفصالية، شمال شرق البلاد.

عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها تستهدف فئة الأطفال لا سيما الفتيات والقاصرات إذ وثق نشطاء محليين اختطاف طفلتين بهدف تجنيدهن إجبارياً من مدينة “عين العرب” بريف حلب الشرقي.

وقامت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بجمع معلومات وشهادات حول حالات جديدة لأطفال تمّ تجنيدهم في مناطق سورية مختلفة، وأصدرتها في تقرير حيث اعتمد التقرير على 14 شهادة ومقابلة لذوي الأطفال الذين تم تجنيدهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين والقاصرات على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين “قسد” بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

