السودان .. بدء حملة تطعيم الكوادر الصحية من فيروس كورونا

بدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا “الأسترازينيكا- أكسفورد”، في السودان ب مستشفى السلاح الطبي لتطعيم الكوادر الصحية بالمستشفى باعتبارهم حائط الصد الأول لمجابهة الفايروس.

وتلقى مدير مستشفى السلاح الطبي الفريق طبيب عبد الله محمد الحسن، أول جرعة من لقاح كوفيد 19، معلناً عن عدم تعرضه لأي أعراض جانبية سلبية جراء تلقيه اللقاح،

ودعا الفريق الكوادر الصحية في البلاد لتلقى اللقاح وذلك للحد من إنتشار الفيروس المسبب لمرض الكورونا، إضافة لمساعدة وزارة الصحة الإتحادية في تطبيق سياساتها الرامية لمحاصرة الفايروس والقضاء عليه.

ضرورة المنح

وأقر الطيب بضرورة منح اللقاح لكل المواطنيين والعسكرين في البلاد وأن تكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الصحية.

وقال المدرب عبد الله حسن عبد الله إن لقاح كورونا “الأسترازينيكا– أكسفورد” من أكثر اللقاحات أماناً وفاعلية في العالم في الوقت الراهن ومسجل عند العديد من المنظمات العالمية من ضمنها منظمة الصحة العالمية

وذكر أن اللقاح أظهر أثار جانبية بسيطة تتمثل في (صداع، شعور بالتعب، تورم في مواضع الحقن)، معتبراً أن هذه أثار جانبية طبيعية من أي لقاح.

ويذكر ان الإدارة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة الاتحادية قد نفذت عبر برنامج التحصين الموسع الثلاثاء الماضي دورة تدريبية للكوادر الصحية للتطعيم بلقاح كوفيد 19، بمستشفى علياء التخصصي ومستشفى السلاح الطبي بأم درمان

ويستهدف البرنامج باللقاح كل من (الكوادر الصحية في جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وفئات كبار السن أكبر من 45 عام، والمصابين بأمراض مزمنة) في السودان ويشدد البرنامج على معاير الجودة المطلوبة لتنفيذ الحملة، فضلاً عن المتابعة والتقييم لأنشطة التطعيم.

بدأت حملة التطعيم بلقاح كورونا “الأسترازينيكا- أكسفورد”، في السودان ب مستشفى السلاح الطبي لتطعيم الكوادر الصحية بالمستشفى باعتبارهم حائط الصد الأول لمجابهة الفايروس خاصة وان الموجة الثالثة بدات شرسة في السودان