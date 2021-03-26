سعر الدولار والعملات الأجنبية تسجل أرقاما جديدة اليوم الجمعة

واصل سعر الدولار في السودان الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية (السوداء).

وارتفع سعر الدولار في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 382 جنيها، مقابل 380 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي لدى بنك السودان المركزي نحو 380.75 جنيه للشراء، و382.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل 102 جنيه، مقابل 101 جنيه أمس الخميس.

وسجل الريال السعودي سعر 101.56 جنيه للشراء، و102.07 جنيه للبيع، على شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي في السودان، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 103 جنيهات، مقابل 102 جنيه، في ختام تعاملات الخميس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك الرسمية متوسط سعر 103.66 جنيه للشراء، و104.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السودان، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 1258.05 جنيه للشراء، و1264.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي في السودان، خلال مستهل تعاملات الجمعة لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى نحو 450 جنيها، مقابل 454 جنيها أمس الخميس.

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وأظهر شاشات بنك السودان المركزي سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني، عند مستوى 450.22 جنيه للشراء، و452.47 جنيه للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند فتح تعاملات اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 525 جنيها، مقابل 523 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وسجل الجنيه الإسترليني متوسط سعر رسمي لدى البنوك بنحو 521.57 جنيه للشراء، و524.18 جنيه للبيع.

البنك الدولي

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، أو ما عرف بالتعويم الجزئي أو المدار.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وأجرى السودان، مباحثات مع مسؤولي البنك الدولي، حول إعادة ربط الخرطوم بالمنظمات الدولية.

وبحث رئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الخميس، مع المدير القطري للبنك الدولي للسودان عثمان ديون،

الجهود التي يبذلها البنك حاليا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.