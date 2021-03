عباس النوري “انتهازي لطيف” في “بناية هب الريح”

تحدث الفنان السوري عباس النوري، عن دوره في مسلسل “بنایة ھب الریح”، والصعوبات والعقبات التي واجهها أثناء التصوير، وعن رأيه بالأعمال المشركة.

وقال النوري خلال حوار تلفزيوني: إن “(بنایة ھب الریح) یندرج تحت إطار الفكاھة، وأول مؤشرات نجاحه تكون عندما یصل المشاھد إلى مرحلة من التسلیة بمشاھدة العمل، وأن ھذا الكلام یبحث عنه كل فریق عمل”.

وكشف النجم السوري عباس النوري خلال الحوار، بحسب موقع “فوشيا”، أمه “سیكون ھناك جزء ثانٍ للعمل، وسوف یوسع المخرج محمود دوایمة من خلاله، البناء الذي تتم عملیات التصویر فیھ، لیصل إلى ٢٢ طابقاً على عدد الدول العربیة”.

وعن شخصية “أبو ياسين” في العمل التي وصفها بـ “الانتھازي اللطیف” ، بيّن النوري، أن “ھذه الشخصیة موجودة بكثرة في المجتمع العربي وتحكمھا ظروف اقتصادیة، كما أنھ رجل بخیل بأسلوب طریف، وحریص جداً، لكونه یعتبر المال یأخذ القیمة الأولى في حیاته، ولا یھتم للقیم الأخرى، كالحب والعدالة وغیرھما”.

ونوّه الفنان عباس النوري إلى أن هناك الكثير من الصعوبات والحواجز، بسبب فيروس كورونا والاجراءات المفروضة للحد منه، واصفاً ذلك “بالعائق الصحي الأول”، الذي وقف بوجه جمیع الإنتاجات الفنیة وغیرھا، مضيفاً أن “كل أداء الشارع العربي عموماً متوقف بسبب كورونا”.

وحول مشاركته في تجربة الأعمال المشتركة، أوضح النوري، أن “الممثلین لم یعرضوا جواز سفرھم أمام الكامیرا بل أظھروا شخصیاتھم الحقیقیة الجمیلة، وطبیعة حكایة العمل تفترض وجود نجوم من جنسیات مختلفة”.

وأعرب بطل باب الحارة بشصخية “أبو عصام”، عن سعادته وإعجابه بفكرة العمل التي تضم نجوم من جنسيات مختلفة، متمنياً أن “يكون العمل مناسباً لشهر رمضان المبارك”.

وفي سياق آخر، حظيت رنيم النوري إبنة الممثل السوري عباس النوري في منتصف فبراير الماضي، بإهتمام المتابعين، بعد أن أعرب عن فخره بها ودعا المتابعين إلى مشاهدة مقابلة إعلامية لها.

ونشر الممثل عباس النوري عبر صفحته الخاصة على فيسبوك رابط الحلقة التي أطلت فيها إبنته رنيم، وعلّق بالقول:” من بداية إطلالتها وحتى نهاية اللقاء التلفزيوني معها كنت أرى تعب من ربتها شكراً لوالدتها على هدية الفخر الذي أشعر به .. شاهدو معي”.

وبالحديث عن الإطلالة الإعلامية لرنيم، كانت أطلت ضمن برنامج “انستوب” المذاع على قناة سما الفضائية، للحديث عن نجاحها في مجال التغذية، فيما أكدت أنها لم تستغل شهرة والدها، مشيرةً إلى أنه ميزة يقتدى بها، لكنها فضلت أن تثبت نفسها وحدها.

