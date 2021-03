العمليات المشتركة في العراق تقضي على أوكار لتنظيم داعش بحمرين

ضربت قيادة العمليات المشتركة في العراق، باستخدام سرب من طائرات “إف 16” تابعة لها أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

ونشرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بياناً لها اليوم الجمعة، كشفت فيه عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش، بـ19 ضربة جوية نفذت في سلسلة جبال حمرين، بحسب سبوتنيك.

وجاء في بيان الخلية حول مهمة العمليات المشتركة أنه: “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات “إف 16″ العراقية، 19 ضربة جوية ليلة أمس وصباح اليوم، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.

يأتي إنجاز العمليات المشتركة اليوم بالتزامن مع إعلان الجيش العراقي، مساء الأربعاء الماضي، القضاء على 4 قيادات من تنظيم “داعش” الإرهابي، في إطار عملية “الأسد المتأهب” التي أطلقت بمدينة الموصل شمالي العراق.

وفي السياق، كانت قد أعلنت العمليات المشتركة في يونيو الفائت، أن المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق قد حققت أهدافها في مطاردة داعش وتطهير العراق.

وذكر الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن عمليات أبطال العراق الأولى والثانية والثالثة وصلت لأهدافها العسكرية ونجحت في المجالين الاستخباري والأمني وحصَّلت نتائج مهمة في ملاحقة داعش وتجفيف منابع الإرهاب.

وقال الناطق بأن أهمية العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي تتجلَّى في نسف الأماكن الآمنة للإرهابيين التي كانت تتمركز فيها لشن هجمات إرهابية في المناطق الساخنة، بالإضافة إلى اتباع أساليب جديدة في ملاحقة الإرهابيين.

وأوضح الناطق بأن المعركة ضد داعش الآن استخبارية وأمنية وأن المناطق التي كانت تُعد آمنة ومركز لداعش للدعم اللوجستي باتت بيد القوات الأمنية.

وأشاد الخفاجي بدور المواطنين في تحقيق نتائج باهرة من خلال تزويدهم القوات الأمنية بالمعلومات حول أماكن تواجد الخلايا النائمة .

ويُذكر أن قيادة العمليات قامت بإعلان انطلاق عملية أبطال العراق في وقت سابق لتطهير الأنبار والمناطق المجاورة لها على الحدود العراقية.

إلى هذا كشفت العمليات المشتركة العراقية في فبراير الفائت، أن تعداد عناصر تنظيم داعش في العراق، يُقدر بحوالي الألف عنصر إرهابي.

The post العمليات المشتركة في العراق تقضي على أوكار لتنظيم داعش بحمرين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ