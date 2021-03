الخارجية العراقية تُعلن عن تأجيل موعد القمة مع مصر والأردن

صرَّحت وزارة الخارجية العراقية مساء اليوم، عبر تويتر عن قرارها تأجيل القمة الثلاثية المنوي عقدها بين كل من العراق ومصر والأردن، بسبب حادثة قطاري سوهاج.

وجاء في بيان الخارجية العراقية تم نشره عبر حسابها على تويتر “تيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم. وإذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم”.

وتابع البيان: “نُشيرُ إلى أنَّ إجتماعاً ثلاثياً كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين السادة وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري،”.

وختمت وزارة الخارجية العراقية بيانها بالإعلان عن التأجيل قائلة: “لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة. ونُؤكّد أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب”.

وكان قد أكد مصدر حكومي عراقي، أن القمة الثلاثية كما أعلن عنها سابقا” بين العراق والأردن ومصر ستعقد يوم غدٍ السبت.

وقال المصدر لقناة” دجلة ” العراقية، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر سوف تعقد يوم السبت القادم، بحضور الملك عبدالله وعبد الفتاح السيسي ومصطفى الكاظمي”.

وسيتناول قي إجتماعهم هذا ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيناقش الاجتماع أيضا “المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق”

وكان قد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية العراقية فؤاد الحسين يوم 23 مارس الجاري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري للبحث في قضايا عديدة.

و في بيان للخارجية العراقية، إن “السيسي استقبل حسين وبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسبل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما و سلّم وزير الخارجية العراقي، السيسي رسالة موجهة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعرض الوزير في اللقاء، أهم موضوعات القمة الثلاثية على المستوى الوزاري التي ستعقد يوم غدا في القاهرة.

The post الخارجية العراقية تُعلن عن تأجيل موعد القمة مع مصر والأردن appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ