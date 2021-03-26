تمديد التعبئة 6 أشهر لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء في لبنان

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، تمديد التعبئة لستة أشهر، والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترات الأعياد لمدة 3 أيام، بالنظر إلى ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد مؤخرا،

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة من الوباء، بدوره قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن وباء كورونا يتفشى بشكل كبير.

ويشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في لبنان ارتفاعا منذ أسابيع، وسجلت أكثر من 425 ألف إصابة بالفيروس، توفي منهم نحو 6 آلاف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا