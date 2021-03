الخارجية الأمريكية تُدين الاستفزازات الحوثية المهددة لجهود السلام

أصدرت وازارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، بياناً دانت فيه الاستفزازت الحوثية الأخيرة تجاه السعودية، وعدَّتها سبباً في تهديد جهود السلام.

أتت إدانة الخارجية الأمريكية على خلفية استهداف جماعة أنصار الله (الحوثيين) للأعيان المدنية في السعودية يوم أمس.

إذ صرَّح نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن: “أفعال الحوثيين تعد استفزازاً واضحاً يهدف لإطالة أمد الأزمة” في إشارة إلى الصراع اليمني الذي اندلع منذ 6 سنوات بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين).

واستنكرت الخارجية الأمريكية استهداف الحوثيين لمحطة توزيع النفط في جنوب السعودية، وخاصةً وأنه يأتي بعد أيام قليلة من المبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن، بحسب العربية.

وأردفت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أن “الاعتداء الحوثي الأخير يأتي ضمن حلقة استهداف إمدادات الطاقة العالمية وأمن المدنيين”.

وشددت الوزارة على أن الاعتداءات الحوثية “تهدد جهود وقف النار وتتزامن مع إجماع دولي للتهدئة” في اليمن.

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها بالدعوة للانخراط في المسار السياسي ومساندة جهود المبعوثين الأممي مارتن غريفثس والأميركي تيم ليندركينغ.

ومن جهة أخرى كشفت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية ترتبط بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كما ضبطت بحوزتها ذخائر وأسلحة تستخدم في نشاط الميليشيا الإرهابي في المحافظة.

إذ صرَّح العميد سليم السياغي، قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، أن “قوات أمنية تمكنت من ضبط عناصر الخلية الحوثية الإجرامية بناءً على بلاغ عملياتي من الأجهزة المختصة”.

وأردف السياغي إنه “بعد عملية التحري والتدقيق والمتابعة، داهمت قوات الأمن وكر الخلية في أحد المربعات المحيطة بمدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة كانت بحوزتها”.

وأشار المسؤول الأمني في جهاز الأمن اليمني إلى أن “الأجهزة الأمنية منذ فترة ظلت تترقب وتتابع نشاط الخلية إلى أن تم مداهمة وكرها اليوم قبل تنفيذ مخططها الإرهابي ضد المدنيين”.

ويأتي نجاح العملية الأمنية في مأرب عقب كشف أجهزة الأمن اليمنية، الشهر الفائت، عن أدلة تفيد عن تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية للنساء والأطفال في مناطق سيطرتها من خلال جهاز متخصص، لينفذوا أعمال إرهابية في المحافظة.

