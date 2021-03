بيسكوف : زمن تراجع نوبات الخوف من روسيا قد حل

عقب المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن غياب الأسئلة عن روسيا أمر جيد ومبشر.

وقال بيسكوف أن عدم طرح أي أسئلة عن روسيا خلال المؤتمر قد يعني أن : “زمن تراجع نوبات الخوف من روسيا قد حل”.

وأكمل بيسكوف: “بشكل عام، يمكن على الأغلب أن نلاحظ بارتياح أن الصحفيين الأمريكيين لم يسألوا أي شيء عن روسيا. وهذا يعني احتمال حلول الهدوء في نوبات الخوف من روسيا. وهذا أمر جيد”.

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤتمر الأول له بعد تولي الرئاسةـ ولم يحضر المؤتمر أي صحفي روسي من الصحفيين البالغ عددهم 30، وفقاً لروسيا ليوم.

وفي سياق منفصل، أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن السفارة تلق رسائل اعتذار أمريكية عن تصريحات الرئيس جو بايدن تجاه روسيا والرئيس بوتين.

وصرح السفير الروسي أناتولي أنتونوف: “أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين روسيا والولايات المتحدة، حيث أعرب الكثيرون عن عدم موافقتهم واعتذروا عن التصريحات المتهورة التي صدرت مؤخرا من الرئيس بايدن تجاه الرئيس بوتين وروسيا”،وأشاد السفير الروسي بموقف الأمريكيين الذين يعون أن التعامل بين الدول يجب أن يكون على أساس الاحترام المتبادل.

وأضاف: “هذا النهج من المواطنين الأمريكيين يشير إلى أن احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأمريكي لا تزال قائمة”، وذلك حسب ما ورد في سبوتنيك.

وفي الشأن، بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ”القاتل”، أكّدت روسيا، الجمعة، استعدادها لكافة السيناريوهات المحتملة.

وبعد كثرة الحديث مؤخراً في الأوساط السياسية حول احتمال اندلاع حرب باردة بين موسكو وواشنطن، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن “المراقبين والمحللين يكسبون المال من هذه التوقعات”.

وأضاف بيسكوف، إن “بلاده تأمل الأفضل دائماً، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للأسوأ”.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، على أن “روسيا لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن“.

