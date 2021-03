القاهرة حزينة .. انهيار مبنى سكني يودي بحياة 3 مواطنين

تناقلت بعض وسائل الإعلام المصرية خبراً يفيد بانهيار مبنى سكني في منطقة جسر السويس في القاهرة ،مما أودى بحياة 3 مواطنين و إصابة 23 آخرين .

و وفقاً لروسيا اليوم فإن المبنى السكني المؤلف من 10 طوابق والذي يقع بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب في القاهرة ، انهار في ساعات الصباح الأولى مخلفاً قتلى و مصابين .

و شاركت في عملية البحث و الإنقاذ حوالي 40 سيارة إسعاف ، إضافة إلى قوى الدفاع المدني و الشرطة و المواطنين .

حيث قررت محافظة القاهرة تشكيل لجنة هندسية للبحث في أسباب الانهيار ، إضافة إلى دراسة مدى التأثير على الأبنية و المنشآت المجاورة .

و يوم أمس الجمعة ، كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه” فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .

كما أضاف أن ” وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، “ .

وأشار إلى أن ” الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين” .

حيث كشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر عن معلومات جديدة توضح أسباب تصادم القطارين في الصعيد اليوم والذي أودى بحياة 32 مواطن.

و ورد في بيان هيئة السكك الحديدية في مصر: “أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر – الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين”.

و أكمل البيان: “عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وإنقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

