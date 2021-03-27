كورونا مصر .. الصحة تسجل 36 حالة وفاة و 670 إصابة جديدة

أكدت الفرق الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة في مصر 670 إصابة جديدة و 36حالة وفاة بفيروس كورونا في موجته الثانية ، خلال 24 ساعة الأخيرة .

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة ، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ 198681 حالة، منها 152198 حالة تماثلت للشفاء و 11804 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً روسيا اليوم.

هذا و ترى وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان هناك توقات بزيادة جديدة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، في وقت يتزامن ذلك مع شهر رمضان، الذي من المنتظر أن يبدأ منتصف أبريل، مما يزيد المخاوف من صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وصرحت أثناء مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية ، إن “بداية ارتفاع إصابات كورونا مجددا ستكون في أبريل المقبل، على أن تكون ذروة هذه الموجة في نهاية الشهر وبداية مايو”.

كما كشفت زايد، عن سعي الحكومة المصرية لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني ضد فيروس كورونا المستجد في مصر.

وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية والتي يتم التفاوض بشأنها خلال شهر مارس الجاري.

وصرَّحت وزيرة الصحة المصرية خلال مؤتمر صحفي أجرته مع السفير الصيني من القاهرة أن الجانبين: “وصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاوض” وأوضحت زايد أن مصر طلبت الدعم من الحكومة الصينية بشأن سعر التصنيع.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن الاتفاق سيتم توقيعه بين شركتي سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) المصرية.

وأعربت وزيرة الصحة المصرية عن أملها في أن تصبح مصر مركز لتصنيع لقاح كورونا المستجد، بهدف سد الاحتياج المحلي وتصديره إلى الدول الأفريقية أيضا.

وكانت قد عبَّرت وزيرة الصحة المصرية عن استعداد مصر للتعاون مع الشركات الصينية التي تطور لقاحات جديدة للوقاية من فيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب.

هذا و حذر محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة القاهرة، من بدء ظهور الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر، موجها بضرورة اخد الحيطة والحذر واتباع التدابير الوقائية.

وجاء ذلك خلال في مداخلة للأستاذ البتانوني، ببرنامج “المواجهة”، قال فيها”، أن الدولة المصرية كانت على درجة عالية من الوعي لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية.

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