روسيا و تركيا تسيران دورية مشتركة في ريف الحسكة

أعلنت قوات روسيا المتواجدة في سوريا تسيير دورية مشتركة مع عناصر من الجيش التركي بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا .

حيث أوضح أندريه تيتوف قائد القافلة الروسية أن الدورية المشتركة سارت لمسافة 95 كلم في مدينة القامشلي ، تحت رقابة السلاج الجوي الروسي ، وفقاً لـ rt .

و أشارت المعلومات إلى أن الدورية تألفت من 70 عسكري و 10 مدرعات عسكرية من الجانبين ، و عربات “تيغر” و”تايفون” للشرطة العسكرية الروسية وعربات Kirpi التركية.

و أضاف تيتوف أن هذه العملية تحمل رقم 144 في العمليات المشتركية بين روسيا و تركيا في سوريا ، و التي تخضع لاتفاق سوتشي الموقع عام 2019 .

هذا و تشهد العلاقات العسكرية بين روسيا و تركيا نشاطاً مشتركاً في الآونة الأخيرة ، حيث قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه اتفق مع نظيره الروسي سيرجي شويجو على العمل معا للحيلولة دون انتهاك وقف لإطلاق النار في شمال سوريا، مضيفا أن روسيا ستتخذ إجراءات من جانبها.

وأضاف وزير الدفاع التركي أن المسؤولين الأتراك يحثون نظراءهم في روسيا على الالتزام بالاتفاقات، مضيفا أن شويجو أبلغه في مكالمة هاتفية بينهما أن روسيا ستتخذ إجراءات بخصوص المسلحين في المنطقة، حسبما أفاد موقع (swissinfo).

وأوضح “ناقشنا كل هذه النقاط الخلافية وكل الانتهاكات. اتفقنا على ضرورة اتخاذ إجراءات ونواصل جهودنا في هذا الصدد.. يتعين إخضاع الجماعات الإرهابية للسيطرة في أقرب وقت ممكن.. اتفقنا على التعاون في هذا الشأن”.

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إعادة فتح ثلاثة معابر في مدينتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك بعد التوصل إلى الاتفاق مع الجانب التركي.

وأفاد اللواء البحري ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة “روسيا اليوم”، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.

وقال نائب مدير مركز حميميم كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.

وأكد اللواء كاربوف أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.

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