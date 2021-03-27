أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على خلفية حادثة التصادم التي حدثت أمس في محطة سوهاج.

حيث نقلت قناة روسيا اليوم البرقية التي قال فيها الرئيس الروسي : ” السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج”.

و أضاف فيها بوتين : “أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

و كان قد تقدم عدد من القادة والامراء العرب يوم أمس الجمعة، بواجب العزاء للشعب المصري بحادث قطار سوهاج، وذلك بإرسال برقيات التعزية الى الرئاسة المصرية.

حيث أرسل كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وامير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس العراق برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقيات التعزية للرئيس المصري، عبروا فيها عن تعازيهم لأسر الضحايا بهذه الفاجعة. بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه” فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .

كما أضاف أن ” وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم“.

وأشار إلى أن ” الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين” .

من جانبها، طلبت النيابة العامة المصرية، من كافة الجهات عدم إصدار أية تصريحات أو بيانات حول أسباب وقوع حادثة قطاري سوهاج، لحين ظهور نتائج تحقيقات النيابة العامة.

The post الرئيس بوتين يعزي مصر بضحايا حادثة تصادم سوهاج appeared first on Souk Ukkaz News.

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