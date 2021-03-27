أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقرار في التعامل في البنوك و بنك السودان المركزي حسب تحديث في المؤشر اليوم السبت 27 مارس 2021 .
|العملات الأجنبية
|أسعار الشراء
|اسعار البيع
|الدولار
|380.7517
|382.6555
|الين الياباني
|3.4949
|3.5124
|الجنيه الاسترليني
|521.5777
|524.1856
|الفرنك السويسري
|406.8729
|408.9073
|الدولار الكندي
|302.9629
|304.4777
|كرونة السويدية
|44.2706
|44.4920
|الكرونة النرويجية
|44.3301
|44.5518
|الكرون الدنماركي
|60.5540
|60.8568
|الدينار الكويتي
|1258.0595
|1264.3498
|الريال السعودي
|101.5690
|102.0768
|الدرهم الاماراتي
|103.6680
|104.1863
|الريال القطري
|104.6021
|105.1251
|الدينار البحريني
|1009.6836
|1014.7320
|ريال عماني
|988.8627
|993.8070
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|517.6670
|520.4114
|الدولار الحسابي (مصر)
|31.5272
|31.7992
|اليورو
|450.2237
|452.4748
|XAR
|21264.3804
|21375.0083
هذا وقد أكدت الحكومة السودانية في بيانٍ لها اليوم السبت أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .
حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار. ، يوم أمس الجمعة .
و على ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .
و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .
و في السياق ، وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .
وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.
ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن :”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.
The post أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت appeared first on Souk Ukkaz News.
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