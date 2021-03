أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقرار في التعامل في البنوك و بنك السودان المركزي حسب تحديث في المؤشر اليوم السبت 27 مارس 2021 .

العملات الأجنبية أسعار الشراء اسعار البيع الدولار 380.7517 382.6555 الين الياباني 3.4949 3.5124 الجنيه الاسترليني 521.5777 524.1856 الفرنك السويسري 406.8729 408.9073 الدولار الكندي 302.9629 304.4777 كرونة السويدية 44.2706 44.4920 الكرونة النرويجية 44.3301 44.5518 الكرون الدنماركي 60.5540 60.8568 الدينار الكويتي 1258.0595 1264.3498 الريال السعودي 101.5690 102.0768 الدرهم الاماراتي 103.6680 104.1863 الريال القطري 104.6021 105.1251 الدينار البحريني 1009.6836 1014.7320 ريال عماني 988.8627 993.8070 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 517.6670 520.4114 الدولار الحسابي (مصر) 31.5272 31.7992 اليورو 450.2237 452.4748 XAR 21264.3804 21375.0083

هذا وقد أكدت الحكومة السودانية في بيانٍ لها اليوم السبت أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .

حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار. ، يوم أمس الجمعة .

و على ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .

و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .

و في السياق ، وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.

ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن :”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.

