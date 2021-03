الدولار .. انخفاض سعر الصرف مقابل الليرة السورية

واصل سعر صرف الدولار الأميركي في سوريا ارتفاعه الجنوني الذي تغيب عنه الحكومة السورية ، ليسجل في افتتاح اليوم السبت 3690 ليرة للدولار.

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد حركة الارتفاع و الهبوط لليرة السورية، افتتح السوق صباح اليوم السبت على سعر 3690 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد، و من المتوقع أن يتابع انخفاضه خلال اليوم .

في حين انخفضت العملة المحلية مقابل اليورو لتسجل 4364 ، و 985 مقابل للريال السعودي، و 1005 ليرة للدرهم الإماراتي ، في حين وصل إلى 236 ليرة سورية مقابل الجنيه المصري .

هذا و كانت تشهد الأسواق السوريّة تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل ، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي .

و الأسبوع الفائت تزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية، عن تعديل في سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 بالإضافة لسعر بيع أسطوانة الغاز المنزلية.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء سانا قرار الوزارة رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويتضمن السعر الوارد رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد ، وبحسب القرارين يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة.

كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ايضا القرار 856 المتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 3850 ليرة سورية.

وقبل فترة ، أعلنت وزارة النفط السورية، تخفيض كميات البنزين بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20%، المخصصة للمحافظات بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.

