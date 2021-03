ديبالا يضع خطة من أجل الرد على عناد يوفنتوس

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا وضع خطة من أجل الرد على عناد فريقه يوفنتوس في مفاوضات تجديد العقد .

حيث ينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف 2022، حيث قدم النادي عرضًا وحيدًا لتجديد اللاعب الأرجنتيني في بداية الموسم نظير 10 ملايين يورو سنويًا.

ووفقاً لموقع كورة قالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن” باولو ديبالا لا يوافق على تقاضي هذا الراتب، وينتظر عرضًا جديدًا من يوفنتوس” .

كما أشارت إلى أن” اليوفي لن يقدم أي عرض جديد، وقد يطرح ديبالا للبيع أو يكون جزءًا من صفقة تبادلية في الصيف المقبل” .

لتضيف أن ” ديبالا يخطط لرفض الرحيل عن يوفنتوس في الصيف المقبل، إذا واصل النادي العناد وعدم تقديم عرض آخر للتجديد”.

وسيقع يوفنتوس في ورطة بهذه الخطة، لأن ديبالا سيدخل العام الأخير من عقده، وبالتالي يستطيع التوقيع مع أي نادٍ مجانًا، دون أن يحصل اليوفي على استفادة مالية.

وفي سياق أخر كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لإدارة النادي العجوز، بشأن دعم الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022، طلب من إدارة يوفنتوس ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الألقاب.

وأضافت: “يبدو أن لم الشمل مع كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعد رونالدو إلى ريال مدريد، لكن البرتغالي صاحب الـ36 عاما يرغب في أن يضم يوفنتوس لاعبًا يُشبه المهاجم الفرنسي”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وأفاد التقرير بأن رونالدو طالب أيضًا بضم صانع الألعاب، يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة ،وتابعت الصحيفة: “خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيلتقي مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله، لكن هذه الجلسة ستكون بعد نهاية الموسم تماما”.

يُذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده البرتغال، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

في السياق، يعتقد نجم الكرة الإيطالية أنطونيو كاسانو، مهاجم ريال مدريد وميلان وإنتر السابق، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يركز أكثر على الجوائز الشخصية بدلًا من مساعدة البيانكونيري على الخروج من أزمته.

