قالت الفنانة المصرية عفاف شعيب خلال تواجدها في ندوة اليوم السابع إن “أحمد زكي كان بيحب زوجته هالة فؤاد جداً، وبيغير عليها حقيقي ولكن مش هو ده السبب وراء الانفصال، هناك أسباب أخرى كثيرة لا داعي لذكرها ومش هقدر أقولها”.

وأضافت شعيب “الحقيقة أنا حاولت أصلح بينهم أنا وزوجي وقتها المنتج رياض العريان، لكن أحمد زكي رفض وبعد ذلك هالة تعبت بعد إصابتها بالسرطان”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وأوضحت عفاف شعيب: “أحمد زكي لم يكن يتوقع أنها تقدم على الزواج بسرعة بعد انفصالها عنه، ودا جننه، فقبل زواجها كانت هناك محاولات لإعادتهما مرة أخرى ولكن بشروط أحمد، ولذلك هو الذي رفض لأسباب كثيرة لا داعي لذكرها، الله يرحمهم الاثنين”.

وتابعت عفاف شعيب: “بعد الانفصال أحمد زكى كان يقوم بكل واجباته وذلك على يدي، حيث ذهب لمنزل حماته وأعطاها مبلغا كبيرًا جداً من أجل شراء شقة في مصدق بالدقي، وأعطاها كمان حوالي 10 آلاف جنيه عشان تعليم هيثم، وقالها كل شهر هجيلك لحد عندك أو عفاف هتجيبلك الفلوس دي، فأنا قولته لا يا أحمد انت أحسن توديها بنفسك، وبعد ما هالة أتجوزت كان بيصرف على هيثم لحد ما مات ويشهد الله”.

على صعيد آخر، صفت الفنانة المصرية، النجمة يسرا ، الفنان الراحل أحمد زكي في رسالة صوتية مطولة، متحدثة عن تفاصيل جمعتهما معاً وذلك في ذكرى ميلاده.

ونشرت الفنانة المصرية، رسالتها الصوتية المؤثرة على تلفزيون “اليوم السابع“، وعبرت فيها عن أن الراحل أحمد زكي لا يمكن أن يعوض أبداً، فهو أكثر من صديق وأخ وزميل وفنان.

وجاء في كلمة النجمة المصرية، يسرا : “أحمد مش فنان كبير ولا أخ عظيم ولا صديق مالوش زي، أحمد زكي كان حاجة مهمة وكبيرة قوي في حياتي ومش هيتعوض، وذكرياتي معاه كتير، كنا بنقعد بالساعات نتكلم في التليفون الأرضي”.

وتابعت الفنانة يسرا وصفها لأحمد زكي، وعن مدى حبه للحديث والدردشة معها فقالت: “أحمد دايما ًبيحب يصحي بدري، وكان يكلمني على التليفون يوميًا من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً، ويقعد يحكي وأنا أسمع ، وأحيانًا كنت أقوله كفاية أنا عايزة أتكلم”.

The post عفاف شعيب تبوح للمرة الأولى بأسرار عن الراحل أحمد زكي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ