رسالة حزينة من لاعب ليفربول محمد صلاح

كتب اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة حزينة، حول حادث قطاري سوهاج، الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلي والجرحى.

وقال صلاح، في رسالتة على “تويتر”: “خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا وقد تقدم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم السبت، بتعازيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة.

وكتب بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: “السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج”.

وتابع: “أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

الجدير بالذكر انه تسبب تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس الجمعة إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

هذا وقد تقدم عدد من القادة والامراء العرب اليوم الجمعة، بواجب العزاء للشعب المصري بحادث قطار سوهاج، وذلك بإرسال برقيات التعزية الى الرئاسة المصرية.

حيث أرسل كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وامير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس العراق برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقيات التعزية للرئيس المصري، عبروا فيها عن تعازيهم لأسر الضحايا بهذه الفاجعة. بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، خالد مجاهد، أنه” فور وقوع حادث تصادم القطارين تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة” .

كما أضاف أن ” وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، “، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

وأشار إلى أن ” الوزيرة شكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين” .

The post رسالة حزينة من لاعب ليفربول محمد صلاح appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ