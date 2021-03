الصحة العالمية تطالب بتخلص من قوارير اللقاح لهذا السبب

وجهت منظمة الصحة العالمية الجهات المسؤولة بضرورة التخلص من قوارير اللقاح حتى لايتم إعادة استخدمها من قبل عصابات إجرامية، خاصة بعد ارتفاع نسبة الطلب على اللقاحات.

وجاء تحذير منظمة الصحة العالمية بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات عن تلقيهم عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن جانبة دعا مدير المنظمة الدولية غيبريسوس إلى ما أسماه “التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة” معللا طلبه بقوله: “لمنع الجماعات الإجرامية من إعادة استخدامها”.

وحذر ايضا غيبريسوس من ظهور منتجات مزيفة كلقاحات مضادة للفيروس التاجي على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن “الفساد في هذا المجال وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق كورونا، أقر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء أمس الجمعة، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام لمدة 3 أيام في فترة الأعياد لاحتواء جائحة كورونا.

كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال الاجتماع على أهمية تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر أخرى، والذي تقرر اليوم خلال الاجتماع.

وعزا عون القرارات الأخيرة إلى ازدياد أعداد الإصابات والوفيات في لبنان بفيروس كورنا المستجد.

كما أن تمديد فترة التعبئة يسمح للجهات المعنية بتحديد الوضع الوبائي في لبنان والإصابات والوفيات واللقاحات المتوافرة لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد، بحسب العين.

وفي كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام المجتمعين أكد إن “انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها، وأتبنّى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية سبتمبر/ أيلول”

يبدو أن قرار التمديد في لبنان أتى لتدارك ما حصل فترة الأعياد الماضية، في عيدي الميلاد ورأس السنة التي تقرر خلالها فتح البلاد، ما أدى إلى تزايد كبير في عدد الإصابات بسبب التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

يبدأ اغلاق لبنان بشكل كامل من يوم السبت الموافق لـ 3 من أبريل القادم، ولغاية صباح الثلاثاء الموافق 6 من أبريل القادم، مع فرض منع التجول ومنح اذونات التحرك عبر المنصة الخاصة، فيما ستًمنح الاستثناءات لأوقات القداديس.

