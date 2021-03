السيسي يأمر برعاية ضحايا سوهاج ويوجه بصرف معاشات لهم

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، بصرف معاشات ثابتة للمصابين بعاهات دائمة وتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية لضحايا قطار سوهاج.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، حيث اطلع السيسي على التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذلك التعويضات للضحايا والمصابين.

كما ووجه: “بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وما يحتويه من نظم إليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بجميع التفاصيل ذات الصلة التي سيتم تطبيقها في هذا الإطار، لا سيما وأن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث“. بحسب اليوم السابع.

وفي السياق، قدم فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، اليوم السبت، تعازيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سقوط ضحايا إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوبي البلاد أمس الجمعة.

وكتب بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: “السيد الرئيس المحترم، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للكارثة التي وقعت على سكة الحديد في محافظة سوهاج”.

وتابع: “أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف والدعم الصادق لذوي الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

الجدير بالذكر انه تسبب تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس الجمعة إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.

هذا وقد تقدم عدد من القادة والامراء العرب أمس الجمعة، بواجب العزاء للشعب المصري بحادث قطار سوهاج، وذلك بإرسال برقيات التعزية الى الرئاسة المصرية.

حيث أرسل كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وامير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس العراق برهم صالح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقيات التعزية للرئيس المصري، عبروا فيها عن تعازيهم لأسر الضحايا بهذه الفاجعة. بحسب روسيا اليوم.

The post السيسي يأمر برعاية ضحايا سوهاج ويوجه بصرف معاشات لهم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ