تعاون إثيوبي مع اتحاد النقل الجوي الدولي من أجل “جواز السفر الرقمي”

كشفت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها تتعاون مع مبادرة اتحاد النقل الجوي الدولي، وذلك للبدء في تجربة جواز السفر الرقمي ، الذي يحمل معلومات المسافرين المتعلقة بمرض كوفيد-19.

حيث أن من شأن المبادرة التي أطلقها اتحاد النقل الجوي الدولي أن تساعد في التحقق من صحة اختبارات فيروس كورونا المقدمة من المسافرين، وذلك عبر تطبيق ذكي للهواتف المحمولة.

ووفق تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية فإن هذه التكنولوجيا الرقمية ضرورية لحل العديد من المشكلات التي تنشأ عن الوباء.

مضيفا “نحن سعداء لأننا نقدم فرصًا رقمية جديدة لمسافرينا من أجل استئناف السفر الجوي بشكل كامل وآمن”.

وتابع قوله : “سيستمتع عملاؤنا بتجربة سفر تتسم بالكفاءة والسهولة والأمان مع جواز السفر الرقمي الخاص بهم.”

مع تأكيده أن الخطوط الجوية الإثيوبية ستكون من بين أولى شركات الطيران التي تنفذ مبادرة جواز السفر الرقمي من اتحاد النقل الجوي الدولي لتسهيل السفر.

ومن طرفه أقر ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن جواز السفر الرقمي سيساعد في تلقي شهادات الاختبار والتطعيم والتحقق من أنها كافية لمسار المسافرين، ومشاركة شهادات الاختبار أو التطعيم مع شركات الطيران والسلطات لتسهيل السفر.

حيث أضاف “تساعد الخطوط الجوية الإثيوبية في إرساء الأسس لعالم متواصل تلعب فيه بيانات الاعتمادالصحية -نتائج اختبار COVID-19 وشهادات التطعيم- دورًا”.

ويمكّن جواز سفر اتحاد النقل الجوي الدولي المسافرين من التحكم في بيانات الاعتماد الصحية التي تم التحقق منها أثناء مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات كما هو مطلوب في عملية السفر.

ويعتبر اتحاد النقل الجوي الدولي اتحادا تجاريا لشركات الطيران العالمية، ويمثل حوالي 290 شركة طيران، بما في ذلك الخوط الجوية الإثيوبية، إحدى شركات النقل الرائدة في القارة الافريقية.

