وزير النقل المصري يقدم تعازيه لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

تقدم وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، بإعتذاره عن حادث قطاري سوهاج، معربا عن خالص تعازيه لأسر وضحايا الحادث، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: “أعتذر عن حادث قطاري سوهاج..ربنا يقدرنا على عدم تكراره”.

وأضاف وزير التقل: “أعرب عن اعتذاري وأسفي عن هذا الحادث الأليم، وربنا يقدرنا على عدم تكراره”.

كما أكد الوزير بأن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، وأوضح أن هناك 225 مليار جنيه مرصودة لتطوير القطاع.

ومن جانبة، أوصي عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، صباح اليوم السبت، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة، وصرف التعويضات المناسبة لأسر الضحايا إثر حادث القطارين بسوهاج.

وجاء في نص قرار السيسي: “تطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وما يحتويه من نظم إليكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة”.

وأردف قرار الرئيس المصري:” قيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بجميع التفاصيل ذات الصلة التي سيتم تطبيقها في هذا الإطار، لا سيما وأن اكتمال المنظومة بشكل نهائي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث”.

وجاء هذا القرار، خلال إجتماع الرئيس المصري بوزير العدل، المستشار عمر مروان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية، محمود توفيق، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما وكتب اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة حزينة، حول حادث قطاري سوهاج، الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلي والجرحى.

وقال صلاح، في رسالتة على “تويتر”: “خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الجدير بالذكر انه تسبب تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد ظهر أمس الجمعة إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 165 آخرين

