الشركة المالكة للسفينة الجانجة في السويس تأمل في تعويمها اليوم

صرح رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات الجانحة في قناة السويس عن أمله في تعويم السفينة اليوم، وعودة حركة الملاحة العالمية الى طبيعتها.

وقال يوكيتو هيغاكي رئيس الشركة المالكة في مؤتمر صحفي إننا “بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية” متوقعاً تحرير سفينة إيفر غيفن في وقت لاحق اليوم.

وأوضح هيغاكي أن المياه لا تتسرب إلى السفينة كما أكد عدم وجود أي مشكلة في الدفات والمراوح وقال “بعد تعويمها يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار”. بحسب france24

وطمأنت شركة “برنارد شولت شيب مانجمنت” (بي إس إم)، وهي المدير الفني لـ”إيفر غيفن” الحاضرين على طاقم السفينة المكون من 25 شخصا قائلة إنهم لا يزالون على متنها، وفي أمان وبصحة وحالة معنوية جيدة.

وتتواصل محاولات تحرير السفينة الضخمة العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة فيما تبقى الملاحة في القناة معطلة لليوم الخامس على التوالي، مما أجبر الكثير من السفن على تغير المسار واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

وفي السياق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إدارته تبحث كيفية مساعدة مصر في حل وضع قناة السويس، مشيرا ان بلاده تملك معدات وإمكانات تساعد في هذا الشأن.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد صرحت ” أن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة”.

وأضافت “بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة”. بحسب روسيا اليوم.

وفي ذات السياق، أكد وزير النقل في تركيا أمس الجمعة، على أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لمصر في حادثة جنوح السفينة في قناة السويس المصرية.

وأشار وزير النقل في تركيا على أن بلاده تمتلك سفينة قادرة على إجراء عمليات ضخمة مثل تعويم السفينة التي جنحت في القناة.

ومن جهتها نفت الشركة اليابانية المالكة لسفينة نقل الحاويات العملاقة التي جنحت في السويس، أنها تنوي تعويم السفينة مساء يوم السبت وقالت: “ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة”.

وجراء جنوح السفينة تعطلت حركة المرور في القناة بشكل كامل، بما في ذلك سفناً تحمل نفط بقيمة 400 مليون دولار، نقلاً عن روسيا اليوم.

وفي السياق،أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة .

وأضاف أن ” السفينة التي جنحت خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، كانت في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام”.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.

قدمت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس اعتذارها، الخميس، بعد نحو 24 ساعة من الحادث الذي أثار اهتماما عالميا بالنظر إلى أهمية المجرى المائي العالمي.

