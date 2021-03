هيئة قناة السويس تتطلع للتعاون مع واشنطن لتعويم السفينة الجانحة

صرحت هيئة قناة السويس، إنها تتطلع للتعاون مع الولايات المتحدة لتعويم السفينة الجانحة في القناة ، مثمنة عرض واشنطن تقديم المساعدة في هذا الإطار.

حيث تقدمت عدة جهات بعروض لتقديم العون لمصر التي تواصل جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تعطّل منذ أيام حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا الذي يمر به نحو 12% من التجارة العالمية، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي.

و أكدت هيئة قناة السويس كذلك حرصها على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في القريب العاجل .

كما أنه من المتوقع أن تطول هذه الأزمة، وسط أحاديث عن وصول فرق إنقاذ متخصصة إلى الممر الملاحي لمساعدة السفينة على العودة إلى مسارها، إلا أن استمرار تعطل الحركة الملاحية لمدة أطول قد يعيد حسابات الخطوط الملاحية العالمية.

حيث تسبب توقف قناة السويس في اضطراب نتج عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريباً هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيداً عن المجرى المائي الحيوي، إذ تظل سفينة الحاويات العملاقة عالقة بين ضفتيه.

كما تتميز السفينة “إيفر جيفن” الجانحة في قناة السويس بالضخامة، فهي أكبر من سفينة “تايتنيك” البالغ طولها 269 متراً، وأطول من “برج ايفل” البالغ ارتفاعه 324 متراً.

وسبق للشركة المشغلة للسفينة ، أن صرحت يوم الخميس، إن محاولة تعويمها باءت بالفشل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمحاولة جديدة, مضيفة أنها استعانت بفريقي إنقاذ من هولندا واليابان لإعادة تعويمها.

كما واعتذرت شركة “شوي كيسن”، معلنة أنها تعمل على “حل الموقف”، مشيرة في بيان، إلى أن “جنوح السفينة لم تسفر عنه إصابات أو تسرب نفطي”.

