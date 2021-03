تشافي يطرح اسم مدرب للإشراف على برشلونة

رغم أن تشافي هيرنانديز، يتم طرح اسمه دائمًا كمدرب محتمل لبرشلونة في المستقبل، إلا أن المدير الفني للسد القطري، اختار مدربًا آخر لتولي تدريب الفريق الكتالوني.

وخلال مقابلة مع صحيفة “Suddeutsche Zeitung” الألمانية، تحدث تشافي عن مدى إمكانية تولي يواخيم لوف مسؤولية تدريب برشلونة في المستقبل القريب.

ومن المقرر رحيل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا، فور انتهاء مشوار الفريق في بطولة يورو 2020، المؤجلة للصيف المقبل.

ويؤمن أسطورة البارسا بأن المدرب الألماني مناسب جدًا لهذا المنصب، معللًا ذلك لأسلوبه التدريبي وأفكاره التي تتماشى مع المدرسة الكتالونية، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف تشافي: “لقد أسهم لوف في تطوير ألمانيا لفهم كرة القدم بشكل مختلف، وهو ما يذكرني كثيرًا بالفلسفة التي أعرفها من إسبانيا وبرشلونة”.

وأثنى صاحب الـ41 عامًا على نظيره الألماني، مؤكدًا أنه “مدرب من الطراز الرفيع، ويلعب كرة قدم هجومية، مما مكنه من التتويج بطلًا للعالم”.

يذكر أن لوف قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2014 بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه ماريو جوتزه.

على صعيد متصل، ناقش المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسييداد.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: “أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج”.

وأكمل: “من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس”.

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا”.

وحول مستقبله الشخصي: “لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم”، حسبما أفاد (جول العربي).

واستمر: “نلعب مع سوسييداد للمرة الثالثة هذا العام، فريق قوي، من الأفضل في الليجا، واللقاءان السابقان كانا حافلان بالأحداث، لن يتم إراحة ميسي ودي يونج، إذا تحصلا على إنذار سيدخل غيرهما”.

