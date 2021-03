تضجر للمواطنين.. دمشق تشهد زيادة في ساعات تقنين الكهرباء

أعرب سكان من دمشق وريفها، اليوم السبت، عن استيائهم من زيادة ساعات تقنين الكهرباء، وتخفيض مخصصات المحروقات.

وزادت ساعات تقنين الكهرباء بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات في مختلف المناطق، وتم تخفيض مخصصات البنزين والمازوت الواصلة إلى المحافظة.

وقالت لين إبراهيم (٢٩ عاماً)، وهي مهندسة معمارية، إن تقنين الكهرباء زاد من ١٦ ساعة قطع إلى ١٨ ساعة في البلدة، حسبما أفاد موقع (نورث برس).

وأضافت: “الانقطاع الطويل يؤثر بشكل كبير، خاصة مع ترافقه بانقطاع المازوت وانخفاض درجات الحرارة، واعتماد الكهرباء للطبخ في ظل انقطاع الغاز المنزلي“.

وقال فوزي مالك (٥٣ عاماً)، وهو موظف في القطاع الخاص، إن ساعات الوقوف على الكازية زادت بمعدل الضعف. “وصلت الساعة التاسعة مساءً لمحطة وقود السندباد، ولم أنته من تعبئة الوقود حتى الساعة ٨ صباحاً.”

وأضاف: “لم نكد نستبشر خيراً بانفراج أزمة البنزين حتى عادت بشكل أسوء”.

وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب التنفيذي للنقل في محافظة دمشق، لإذاعة “شام إف أم”، عن تخفيض طلبات البنزين من ٤٨ طلب يومياً إلى ٤١، والمازوت من ١٨ طلب يومياً إلى ١٤ طلب، مع إعطاء الأولوية للمشافي والأفران والدوائر الرسمية.

في الأثناء صرَّح غسان الزامل وزير ​الكهرباء​ السوري، أن وزارته تعمل بكامل طاقتها لتأمين الكهرباء للمواطنين، في ظل ازدياد ساعات التقنين في جميع المحافظات.

وأشار غسان الزامل إلى أن الواقع الحالي يفرض العمل لزيادة كمية ​الطاقة الكهربائية، والتي انخفض إنتاجها للنقف تقريباً خلال الأسابيع الماضية​.

وأوضح الزامل أن “الوزارة وقعت عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة حلب الحرارية وستبدأ إحدى الشركات من الدول الصديقة بإعادة تأهيل هذه المحطة التي دمرها ​الإرهاب”​.

والجدير بالذكر أن وزارة النفط خرجت منذ أيام بتصريح أن قطع الكهرباء الجائر سببه توقف مجموعات التوليد العاملة على الفيول عن العمل لسنوات ما أدى إلى إلزامية إعادة تأهيلها مع نقص إنتاج الغاز بسبب عدم ترشيد استخدامه وهدره في الفترات السابقة.

وعليه أكد غسان الزامل أن “الوزارة ستبدأ قريبا بإعادة تأهيل محطة تشرين بالرغم من نقص توريدات الغاز”، مشيرا إلى أن “واردات الغاز انخفضت نتيجة بعض الظروف من 14 مليون متر مكعب لـ8 ونصف مليون متر مكعب”.

