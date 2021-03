لأول مرة.. إيران توقع اتفاقية طويلة الأمد مع الصين

وقّعت إيران والصين اليوم السبت اتفاقية تعاون تجاري وإستراتيجي مدتها 25 عاما، على ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.

حيث أقر خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي أن توقيع “الوثيقة الشاملة للتعاون” تم خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران. مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن “خارطة طريق متكاملة وذات أبعاد اقتصادية وسياسية”.

كما أوضح أن الاتفاقية تركز على “الأبعاد الاقتصادية .التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع الحزام والطريق” وهي الخطة الصينية الضخمة ,.لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وكذلك أشار المسؤول الإيراني إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ,.إلى طهران في يناير/كانون الثاني 2016، حين قرر مع الرئيس حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك .بـ “إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة” ينص على “تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات. ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات”.

كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والتدخل في شؤون دولها يؤديان إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

مضيفا بأن تعاون إيران والصين لتنفيذ الاتفاق النووي وحث الدول الأوروبية على تنفيذ تعهداتها سيؤدي لإحداث تغيير.

وتابع روحاني “نؤكد على ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة ومبادرة هرمز للسلام تهدف لتحقيق هذا الهدف”.

