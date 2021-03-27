وادي حلفا .. وفاة مسؤولين سودانيين بعد انقلاب قارب يقلهم الى معبر ارقين

تم انتشال جثمان اسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي إثر تعرض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم، الى أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية أدت الى غرقه

وأكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين في تصريح تابعه المراسل ، أن حوالي (3) من المفقودين بينهم

مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش ،فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث .

وأشار العميد تاج السر الى نجاة (6) أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم .

وأضاف أن اللنش الذي كان يقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم الى أرقين ومن ثم اشكيت لاستقبال الوفد الاتحادي الوزاري برئاسة وزيرة الخارجية والنقل

ومدير عام جمارك السودان تعرض لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلب اللنش يذكر أن الوفد الوزاري قطع زيارته من أرقين.

التفاصيل

وإن عددا من المسؤولين لقوا حتفهم بغرق قارب كان يقلهم في وادي حلفا شمالي البلاد وكانوا في طريقهم إلى معبر أرقين قرب الحدود المصرية.

وقالت المصادر إن من بين القتلى، وعددهم خمسة، مدير شرطة وادي حلفا ومدير استخبارات الجمارك. وأكدت مصادر أمنية سودانية للجزيرة مباشر، انتشال جثة مدير الشرطة المحلية في وادي حلفا ومدير استخبارات الجمارك بالمدينة والمدير التنفيذي للمحلية.

وقالت المصادر إن القارب كان على متنه 13 شخصًا نجا منهم مدير مكافحة التهريب ومقدم بالجيش، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن بقية المفقودين لا تزال جارية في عرض النيل.

وأكدت المصادر إنه تم انتشال جثمان إسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي بعد تعرض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم، إلى أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرقه.

وفي وقت سابق، ذكرت المواقع أن فرق الإنقاذ أنقذت 6 أشخاص من القارب الذي غرق بسبب سوء الأحوال الجوية حسب ما ذُكر، كما تم انتشال عدد من الجثث.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الذين كانوا موجودين على متن القارب المنكوب، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصًا، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات.