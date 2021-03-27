حمدوك سداد متاخرات السودان تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا

قال دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء فى تغريده له على تويتر بسدادنا اليوم لمتأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا

مع حصولنا على مِنَح بقيمة 215 مليون دولار للميزانية و420 مليون دولار لمشروع ثمرات، وفتح تمويل مشروعات الحكومة التنموية بمنحة بملياري دولار على عامين.

وأضاف حمدوك هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع إسمنا من قائمة رُعاة الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي يستفيد منه كل مواطناتنا ومواطنينا

فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي.

الشُكر لشعبنا ولشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولشركائنا الدوليين في طريق إنجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو الديموقراطية والسلام والتنمية.

التوقيع

وقع السودان والبنك الدولي اتفاقاً لسداد ديون السودان لدى البنك ، وذلك اثر حصوله على قرض ميسر من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و150 مليون دولار .

ووصف دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مؤتمر صحفي عقده عقب التوقيع على الاتفاق بمقر مجلس الوزراء

وصف الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم سيفتح الباب واسعا امام السودان لاعفاء ديونه الاخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة وكذلك لتحقيق شراكات مالية كبيرة مع الدول المانحة وكافة مؤسسات قطاعات النقد .

واضاف جبريل أن البنك الدولي سيقدم منحة قدرها اثنين مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام

وقال أن الحكومة الانتقالية ماضية في إتمام برنامجها للاصلاحات الاقتصادية، حتى تحقق اهدافها المرجوة من سياسة تحرير الدعم التي قادت في السابق الى عملية ترهل الاقتصاد وارتفاعات التضخم بشكل متكرر ومتسارع .

وفي رده على سؤال حول جدوى تحويل الدين من استحقاقات للبنك الدولي الى دين ميسر من امريكا قال أن هناك جانب فني هام يترتب على هذا الصعيد يتمثل في تجاوز قيمة فوائد خدمات الديون المترتبة

وكذلك عدم التعرض لغرامات في حالات التأخير أو العجز عن السداد ، وهو الامر الذي كان يتسبب في السابق في الحرمان من الحصول على تعاملات نقدية اخرى مشيرا الى أن ذلك الامر انتفى بعد أن تم اعفاء ديون البنك

وهو ما سيتيح لنا الحصول على منح سيقدمها لنا البنك في حدود اثنين مليار دولار وقال جبريل : سيتبقى لنا 280 مليون دولار من القرض الامريكي الميسر بعد سداد ديون البنك الدولي سيتم إستخدامها في مشروعات التنمية .