السودان .. تصديا للموجة الثالثة من كورونا يستقبل منحة لقاحات من الصين

استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب في السودان للجنة العليا للطوارئ الصحية د. صديق تاور، بمطار الخرطوم مساء الجمعه، الدفعة الأولى من منحة لقاح كورونا التي قدمتها الصين للسودان، والبالغة 250 الف جرعة.

وأكد د. تاور، في تصريح صحفي تابعه المراسل ، أن المنحة توكد متانة علاقات البلدين والشعبين، وتمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في مجال المستهلكات الطبية والدعم الفني ومعينات الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة.

وأعرب عضو مجلس السيادة،عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الذي ظلت تقدمه جمهورية الصين الشعبية للسودان خلال فترة جائحة كورونا ، مما أسهم كثيرا في تخفيف آثارها علي البلاد.

وشهد سيادته مراسم توقيع استلام الدفعة الأولى من اللقاح الصيني للسودان ، بحضور وزير الصحة الاتحادي د. عمر محمد النجيب والسفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين.

واوضح وزير الصحة الاتحادي أن تزامن منحة الصين للسودان ، مع الذكرى الخمسين لاتفاقية البروتوكول مع الصين، يؤكد حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها الى آفاق أرحب وقال إن السودان يتطلع للمزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

الى ذلك جدد السفير الصيني لدى الخرطوم ،حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال إن السودان والصين ظلا يدعمان بعضهما البعض منذ العام 1959م .

التفشي

حذرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خلال الاسبوع الماضي في المدن الرئيسية خصوصا العاصمة الخرطوم ومدينة واد مدني في وسط البلاد، لكنها لم تعلن الإغلاق الكامل كما كان متوقعا بقوة خلال الساعات الماضية.

ووفقا لإحصاءات رسمية فإن عدد الإصابات بلغ حتى الأربعاء نحو 29500 ألفا فيما بلغت الوفيات 2003 وفاة أي نحو 7 في المئة.

وقال وزير الصحة السوداني عمر النجيب إن التقارير أوضحت وجود زيادة مضطردة في إعداد الإصابات والوفيات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدا أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق من جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين.

وأضاف أن ما يزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الامكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى الي جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى.

وأعلن الوزير السوداني عن قرارات شملت فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والازدحام.

كما تم تكوين لجنة من وزارات الصحة والمالية والطاقة لتوفير المعينات اللازمة للقطاع الصحي والتسريع في عملية التطعيم وزيادة الفئات المستهدفة لتضم الكوادر الصحية وكبار السن من المواطنين من عمر 60 إلى أعلى بجانب ذوي الأمراض المزمنة والعاملين في القطاعات الحيوية.