نجم المنتخب السوداني: نتمنى إسعاد شعبنا الصابر والصامد

أكد نجم المنتخب السوداني ولاعب سموحة المصري أطهر الطاهر، أن روح التفاؤل تسود في أوساط لاعبي المنتخب، وأن ثقتهم كبيرة في تحقيق الانتصار على منتخب جنوب أفريقيا، غداً الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا والتأهل إلى نهائيات الكاميرون بغية إسعاد الشعب السوداني والعودة إلى العرس الكروي القاري بعد غياب طويل.

وقال أطهر: “نأمل أن نسعد شعبنا الصابر والصامد والذي يعيش في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، ونتمنى أن نوفق وننتصر في مواجهة الحسم، لنهدي لهم الفوز والتأهل ونبث الفرحة في قلوبهم لنخفف عليهم قليلاً مما يعانون”، حسبما أفاد موقع تلفزيون (العربي الجديد).

وأوضح أطهر “جاهزون وكلنا تركيز وحماس لمواجهة جنوب أفريقيا، وندرك أهمية المواجهة وما نحتاجه منها، وأن لا فرصة لنا سوى الفوز من أجل التأهل، وتفكير اللاعبين منصب نحو تحقيق هذا الهدف”.

وواصل نجم المنتخب السوداني حديثه: “هناك تفاؤل كبير في أوساط لاعبي المنتخب، وذلك أمر إيجابي، ولا مستحيل في كرة القدم، وهي فرصة لا يمكن تعويضها من أجل العودة من جديد إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد غياب طويل”.

ومضى في القول: “الفرصة سانحة للاعبين من أجل التأهل لإظهار مواهبهم في العرس الكروي القاري، وتمثيل بلادهم خير تمثيل حتى نسعد الجمهور السوداني ونمنحهم الشعور بالفخر، وذلك حتماً يتطلب مجهوداً كبيراً من اللاعبين”.

وعن تطور أداء المنتخب السوداني خلال الفترة الأخيرة، قال: “الاهتمام الكبير بالمنتخب خلال الفترة الأخيرة هو السبب في عودة منتخب السودان إلى مستواه، وهو الأمر الذي كنا نفتقده في السنوات الماضية”.

وأشاد بدور المدير الفني أوبير فيلود، الدور المقدر، إذ عهدنا أن ندخل كل مباراة ونحن على دراية كاملة بالخصم بعد دراسة مفاتيح لعبه ونقاط ضعفه وقوته رفقة المدرب الذي يمنحنا كامل التفاصيل والتي تساعدنا كثيراً داخل أرضية الميدان.

ويرفع السودان شعار “الفوز فقط” في معركته الأخيرة أمام جنوب إفريقيا، للوصول إلى كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويتصدر المنتخب الغاني جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا، بينما يأتي السودان ثالثا بـ9 نقاط، جمعها من الفوز على ساو تومي (ذهابا وإيابا) وغانا في أم درمان.

ويحتاج السودان إلى الفوز لضمان التأهل إلى نهائيات الأمم، بينما يلعب جنوب إفريقيا على الفوز أو التعادل، فيما ضمن المنتخب الغاني تأهله رسميا، حيث يتفوق على منافسيه في المواجهات المباشرة.

