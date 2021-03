إدخال 7 بواخر أغنام للأردن عبر منافذ سورية بعد إغلاق قناة السويس

أعلن الأردن أنه يدرس بدائل من أجل إدخال 7 بواخر محملة بالأغنام إلى المملكة خلال يومين على خلفية اختناق حركة الملاحة بالقناة بعد جنوح سفينة.

وقال وزير الزراعة الأردني حنيفات، إن إدخال البواخر المحملة بـ 85 ألف رأس من الأغنام، سيتم من منافذ أخرى غير قناة السويس إما اليوم أو غدا الأحد على أبعد تقدير إذا لم تعوم السفينة العالقة في قناة السويس إثر جنوحها.

وأضاف أن إدخال حمولة البواخر عبر سوريا هو أحد الخيارات التي تدرسها الوزارة.

وأكد الحنيفات أن أسعار اللحوم لن تتأثر بهذا الإغلاق، مشيرا إلى أن أمر عدم ارتفاع الأسعار وتوفر كميات الأغنام مهم جدا خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا توفر الأعلاف والمياه للأغنام على متن البواخر، ما يضمن عدم نفوقها بسبب تأخر وصولها.

وبسياق مماثل أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم، بيانا أشارت فيه الى تأثر البلاد وانخفاض توريدات النفط نتيجة تعطل حركة الملاحة في السويس.

وقالت الوزارة في بيانها أن توقف عمل القناة أدى الى تأخير وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد، وأنها ستقوم بترشيد توزيع المشتقات النفطية المتوفرة، بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد، وضمانا لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن”.

وأعربت الوزارة عن أملها في “نجاح عمليات تعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس، وذلك لعودة حركة النقل والتجارة إلى طبيعتها، ووصول التوريدات النفطية المنتظرة إلى سوريا دون الاضطرار لاتخاذ إجراءات إضافية”.

وفي السياق، صرح رئيس الشركة المالكة لناقلة الحاويات الجانحة في قناة السويس عن أمله في تعويم السفينة اليوم، وعودة حركة الملاحة العالمية الى طبيعتها.

وقال يوكيتو هيغاكي رئيس الشركة المالكة في مؤتمر صحفي إننا “بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية” متوقعاً تحرير سفينة إيفر غيفن في وقت لاحق اليوم.

وأوضح هيغاكي أن المياه لا تتسرب إلى السفينة كما أكد عدم وجود أي مشكلة في الدفات والمراوح وقال “بعد تعويمها يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار”. بحسب france24

وطمأنت شركة “برنارد شولت شيب مانجمنت” (بي إس إم)، وهي المدير الفني لـ”إيفر غيفن” الحاضرين على طاقم السفينة المكون من 25 شخصا قائلة إنهم لا يزالون على متنها، وفي أمان وبصحة وحالة معنوية جيدة.

وتتواصل محاولات تحرير السفينة الضخمة العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة فيما تبقى الملاحة في القناة معطلة لليوم الخامس على التوالي، مما أجبر الكثير من السفن على تغير المسار واستخدام طريق رأس الرجاء الصالح.

