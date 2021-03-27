سوريا.. تخصيص مشفى جراحة القلب في دمشق لعلاج مرضى كورونا

في ظل عدم قدرة المشافي على استيعاب المرضى وارتفاع إصابات كورونا، قررت الحكومة السورية، السبت، تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لعلاج المصابين بكوفيد-19.

وخلال اجتماعه، مع رئيس مجلس الوزارء حسين عرنوس، أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات مكافحة جائحة كورونا تحويل مشفى جراحة القلب في دمشق لاستقبال مرضى فيروس كورونا على أن يتم استقبال مرضى القلب في مشفيي الأسد الجامعي والباسل لأمراض وجراحة القلب بدمر كذلك وضع مشفى الشرطة بتصرف وزارة الصحة لمعالجة المصابين بالفيروس.

وأناط الفريق الحكومي المعني بالتصدي للوباء، وزارة الكهرباء، بتأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر لمحطتي توليد الأوكسجين في منطقة الهامة بريف دمشق لتأمين حاجة مشفيي المواساة وجراحة القلب من المادة، مع دراسة إمكانية تأمين تغذية مستمرة بالكهرباء لإحدى محطتي توليد الأوكسجين التابعتين لمؤسسة معامل الدفاع في كل من حماة وحلب.

وشدد الفريق الحكومي على جميع الوزارات والجهات والدوائر العامة بزيادة عمليات التعقيم والتشدد بالتقيد بالتدابير الاحترازية، ولاسيّما ارتداء الكمامات والتباعد المكاني وعدم التراخي في تطبيقها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية، بأن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بدمشق بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة في تصريح للوكالة السورية للأنباء “سانا” أن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وفي 23 مارس الجاري، أوقفت وزارة الصحة السورية العمليات الباردة في مشافي مدينة طرطوس ووجهت كامل إمكانياتها لصالح مرضى الكورونا، بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وجاء في نص قرار وزارة الصحة أنه يتم إيقاف العمليات الباردة اعتبارا من يوم غد، باستثناء العمليات الاسعافية والأورام.

كما يتم تطبيق نظام الإقامة على كافة الأطباء المقيمين والمقيمين الفرعين من حيث الدوام والمناوبات واستثمار اخصائي التخدير وفنيي التخدير في أقسام العناية لصالح مرضى الجائحة.

وكان وزير الصحة السوري، حسن الغباش، قد اتخذ خطوة مماثلة في مشافي دمشق، حيث وجه الهيئات العامة الصحية بدمشق لإيقاف العمليات الجراحية الباردة اعتباراً من يوم أمس الاثنين واقتصار العمل بالعمليات الإسعافية والأورام فقط.

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