وزيرا خارجية تونس وإيطاليا يستعرضان جهود دعم الاستقرار في ليبيا

تونس 27 مارس 2021 ( وال )- أجرى وزير الخارجية التونسي ” عثمان الجرندي “جلسة مباحثات مع نظيره الإيطالي ” لويجي دي مايو ” تناولت تطورات الأحداث السياسية في ليبيا .

ووفقا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية التونسية، فقد بحث الجانبان واقع العلاقات التونسية الإيطالية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.

وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض التطورات الإيجابية المسجلة على صعيد الملف الليبي ، وقد حثا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول جهود دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى إجراء الانتخابات المقرة نهاية ديسمبر من العام الجاري .(وال- تونس) ر ت

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