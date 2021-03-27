الكاظمي: العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على أراضيه

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، أن العراق ليس بحاجة إلى وجود قوات أجنبية على أراضيه بل يحتاج إلى دعم دولي.

وقال الكاظمي، إن العلاقة بين واشنطن وبغداد يجب ان تبنى على المصالح العراقية الأمريكية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة.

وأضاف أن البلاد ليست بحاجة لتواجد قوات أجنبية لكنها بحاجة لدعم دولي واستمرار طيران التحالف الدولي بتوجيه ضربات جوية ضد أوكار عناصر داعش.

وأشار إلى أن هناك حاجة للتنسيق الأمني والطيران الجوي بين العراق والتحالف الدولي.

واضاف :” ان القوات الأمنية نفذت عملية في مناطق جبلية بمحافظة كركوك، شنت خلالها أكثر من 300 ضربة جوية، وقتل فيها عدد كبير من عناصر داعش”.

وعن العلاقة بين واشنطن وبغداد ، أوضح رئيس مجلس الوزراء انه يجب ان تتحول إلى مصلحة أميركية عراقية في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والصحة والمجالات الأخرى.

واشار الى :” ان لجنة مكافحة الفساد تتعرض إلى اتهامات بالتجاوزات على المسؤولين المعتقلين بتهم الفساد، وهناك تشويه لسمعة تلك اللجنة”، مبينا :” ان هناك اطرافاً تحاول عرقلة مساعي الحكومة العراقية في محاربة الفساد والقضاء عليه”

و في سياق متصل نفى التحالف الدولي، اليوم السبت، وجود قوات قتالية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن “الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة”.

واضاف أن “جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية”.

المصدر: وكالات